لبنان | موسم الحرائق المتنقلة يتكرر.. ومخاوف من خروجها عن السيطرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة، يعاني لبنان من اندلاع الحرائق في أكثر من منطقة، خاصة في مناطق الأحراج والأشجار.

فقد شبَّ حريق كبير بعيد منتصف الليل في حرج الطهرة في بلدة كفررمان الذي يحوي أشجار صنوبر وسرو.

وأتى الحريق الذي يرجح أن يكون بسبب الإرتفاع الكبير بدرجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، على مساحات كبيرة من الجبل.

وبذلت الفرق التابعة للدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية والرسالة الإسلامية واصحاب صهاريج المياه، جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق الذي إمتد لمساحات واسعة من الجبل ولامس المنازل المحيطة به.

وتمكنت فرق الإطفاء من اخماء النيران بصعوبة كبيرة.

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في خراج بلدة خربة داوود العكارية، شب حريق ليلا، قضى عل مساحة كبيرة من الأعشاب اليابسة والأشجار المختلفة، وقد سارع على الفور عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز البيرة الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده وتبريده خوفا من تجدده بسبب الحرارة المرتفعة.

وشكر رئيس بلدية البيرة محمد وهبي ورئيس بلدية خربة داوود سعد الدين سعد الدين وإمام وخطيب مسجد خربة داوود الشيخ أحمد صالح في بيان، رئيس مركز الدفاع المدني في البيرة وعناصره.

وكان اتحاد بلديات جبل عامل قد حذر في بيان، من ارتفاع في مؤشر الحرائق في قرى وبلدات الاتحاد، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي يشهدها لبنان في هذه الايام.

كما نبه من “اشتداد موجة الحر أيام الخميس، الجمعة، السبت، الاحد والاثنين، بحيث تلامس 43 درجة مع رطوبة متدنية، ولأن موجة الحر القوية هذه تستمر لخمسة أيام، فإن مؤشر الحرائق خطر جدا الى كارثي”.

وطلب الاتحاد من المواطنين، التنبه من حدوث أو التسبب بحرائق في الغابات، كما أنه طلب من البلديات ومراكز الاطفاء البقاء في حال طوارئ على مدار الساعة.