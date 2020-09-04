لبنان | توقيف أعمال الإنقاذ في مار مخايل لتصدع المبنى والأهالي تستنكر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

بعد الأمل الذي أعطاه الفريق التشيلي بأن ثمة قلب ينبض تحت المبنى، في حادثة لا تخل من المعجزة، صرح مدير العمليات في الدفاع المدني أن الأعمال توقفت مؤقتا في المبنى الذي رُصدت حركة أو نبض تحت ركامه وذلك بعد اهتزازه لأنه متصدّع بنسبة 90%.

وأشار الى أن التصدّع يشكّل خطرا على المنقذين لافتا الى أنه يتم البحث عن طريقة أخرى للاستمرار بالعمل. وقوبل هذا التوقيف بالاستنكار والاستهجان من الأهالي الذين احتشدوا في المكان، أملا بأن يكون ذاك النبض تابعا لمن انتظروه جثة لأيام طويلة.

وأشارت مصادر مطلعة أن الأهالي عرضوا على المعنيين بالإنقاذ لاستكمال عمليات البحث على اعتبار أن كل ثانية بمثابة سنة بالنسبة لمن لم ير النور منذ الساعة السادسة وخمس دقائق من تاريخ 4 آب.