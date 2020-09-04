لبنان | المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يؤكد دعمه للبنان اقتصادياً واجتماعياً

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 12:02 صباحًا
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يتضامن مع لبنان في كارثة المرفأ
شارك في أعمال الدورة “106” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة، أحيط المجلس علماً بالموضوعات التي ستناقشها القمة منها الإستراتيحية العربية للسياحة ودعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين .
وفيما يتعلق ببند تقديم الدعم للبنان اقتصادياً واجتماعياً لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، اطلع المجلس على خطاب رئاسة الوزراء في لبنان بشأن قائمة الاحتياجات العاجلة للبنان جراء انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً دعم لبنان والتضامن معها.
ودعا المجلس إلى تقديم أشكال الدعم والمساندة للبنان للتغلب على تداعيات الكارثة وخاصة في مجال إعادة تأهيل المدارس المتضررة وبصورة عاجلة.
وطالب المجلس الدول العربية بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقرر المجلس عقد دورته “107”بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية يوم 4 شباط العام المقبل.
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