لبنان | بارولين زار جامع الأمين: يشكل هذا الصرح الديني رمزا للوحدة بين اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 10:52 مساءً

ضمن جولته التفقدية في لبنان زار أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه السفير البابوي جوزف سبيتري، والمطرانان بولس عبد الساتر، وسلون موسي، وعدد من الكهنة والأباء، مسجد محمد الأمين، وكان في استقبالهم الشيخ محمد أمين الأروادي مدير عام الأوقاف الإسامية ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، واطلع الوفد على الأضرار التي اصابت الجامع.

وأضاف البيان: “استمع الحضور من فاكهاني إلى شرح عن المسجد الذي بناه الرئيس الشهيد رفيق الحريري إذ قال يومها: نحن لسنا في حاجة الى مساجد وكنائس اضافية، وهذا المسجد هو رسالة، فهو اكبر مسجد في لبنان بجانب اكبر كنيسة فيه، وهذه رسالة بيروت عاصمة التلاقي وكان افتتاحه عام 2008 لقاء وطنيا وشارك فيه كل رؤساء الطوائف”.

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وأمل الكاردينال بارولين من جهته، في ان “يشكل هذا الصرح الديني رمزا للوحدة بين اللبنانيين”.

وقال ردا على سؤال عن الحراك في لبنان، بانه “حركة جيدة تطالب الجميع بأن يكونوا مسؤولين، وهذه افضل رسالة تأتي من الشباب. قد قلت سابقا ما قاله قداسة البابا فرنسيس لكم: يجب الا ان نسرق مستقبل الشباب واملهم، وهذه دعوة إلى المسؤولين السياسيين لتحمل مسؤولياتهم، واعطاء الشباب اجوبة فعالة”.

وعن امكان زيارة البابا فرنسيس لبنان قال: “البابا يرغب في زيارة لبنان، لكن اذا كانت الشروط مؤاتية فهو مستعد لذلك”.

بعد ذلك تم تبادل الهدايا وكتب الكاردينال بارولين على السجل الذهبي للمسجد: “انا اشكر هذا الأستقبال المميز، واطلب بصلاتي المرفقة بامنيات ان كل المؤمنين بالله يتمكنوا ان يعيشوا متحدين ليساهموا مع بعضهم في بناء جماعة متضامنة”.