لبنان | برنار إيمييه.. العين المخابراتية الساهرة على تنفيذ أوامر ماكرون في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - لم يكد يمضي على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، ووضعه خطة عمل للطاقم السياسي بعد تكليف “مصطفى أديب” بتشكيل الحكومة، حتى بدأ رجال ماكرون بوضع لمساتهم على تفاصيل الحياة السياسية المقبلة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لبنانية تأكيدها، أن المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية في فرنسا برنار إيمييه، انضم إلى جهود دفع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات.

وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين إن إيمييه على اتصال مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص القضايا التي تمت مناقشتها خلال زيارة ماكرون.

وردا على سؤال عما إذا كان إيمييه يلعب دورا، قالت الرئاسة الفرنسية: “الرئيس يتولى المتابعة وكل من هم في الدولة يؤدون عملهم.. ووزير الخارجية سيجري اتصالات”.

واختيار ماكرون لبرنار إيمييه الدبلوماسي السابق الذي سبق أن عمل سفيرا لدى عدة دول عربية بينها لبنان والجزائر وأخرى غربية بينها بريطانيا، ليس اختيارا اعتباطيا بل مدروس بشكل جيد بالنظر لخبرة الرجل واطلاعه على أدق تفاصيل الوضع اللبناني.

وقال مصدر لبناني مطلع: “نعم مدير المخابرات الفرنسية يتابع كل الملفات التي طرحها ماكرون خلال زيارته الأخيرة وهو يتواصل لهذه الغاية مع الكثير من المسؤولين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ويتابعهم خطوة بخطوة ويحثهم على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات”.

وجرى تعيين إيمييه، الذي كان سفيرا لفرنسا في لبنان من عام 2004 إلى عام 2007 بعد أن كان مستشارا للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، ثم مديرا للمخابرات بعد وقت قصير من تولي ماكرون السلطة عام 2017.

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جدير بالذكر أنه كان في منصب سفير في زمن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الصديق المقرب لشيراك، عام 2005.

ويقول دبلوماسيون إنه لعب دورا مهما في جهود إخراج القوات السورية من لبنان بعد أن دخلتها أثناء الحرب الأهلية ولم تخرج منها في أعقاب ذلك.

وإيمييه واحد من عدة مسؤولين فرنسيين يتابعون الأمور مع الفصائل اللبنانية، وقالت المصادر إن من بين هؤلاء المسؤولين إيمانويل بون كبير المستشارين الدبلوماسيين لماكرون والسفير السابق لفرنسا في بيروت.

وازدادت الأزمة الناجمة عن الفساد وسوء الإدارة المستمرين منذ عقود سوءا بانفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس وهو ما أودى بحياة أكثر من 190 شخصا ودمر أجزاء من المدينة.

وخلال زيارته للبنان يوم الثلاثاء، أمهل ماكرون الساسة اللبنانيين حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول للبدء في تنفيذ الإصلاحات محذرا من أنهم ربما يواجهون العقوبات إذا حال الفساد دون ذلك.