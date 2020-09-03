لبنان | الجيش يوضح حيثيات إشكال حيّ الشراونة – بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 41 دقيقة قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخه حوالى الساعة 19.20، تطوّر خلاف بين عائلتين في حي الشراونة – بعلبك، إلى تبادل كثيف لإطلاق النار من أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي، نتج عنه إصابة عدد من المواطنين بجروح. على الفور، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز لإعادة الوضع إلى طبيعته.

كما تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

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