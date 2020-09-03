كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 37 دقيقة آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 10:33 مساءً اشكال في حريصا بسبب صورة لعون خلال قداس ترأسه أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، مساء اليوم في حاريصا، اقيم على نية ضحايا انفجر مرفا بيروت قام مناصرو التيار الوطني الحر برفع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون وحاولوا ادخالها الى الكنيسة، ما اثار إشكالا مع بعض المشاركين في القداس الذين اقدموا على منعهم من ادخالها، وسمعت هتافات تقول “ميشال عون إيراني” ، وتدخل على الفور عناصر من الجيش. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: صورة لـ “عون” تتسبب بإشكال في قداس حريصا بحضور أمين سر الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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