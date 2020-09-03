لبنان | أطلق النار على دورية مخابرات..توقيف مطلوب في محلة ببنين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 57 دقيقة توقيف مطلوب في ببنين صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخه، وأثناء قيام دورية من مديرية المخابرات برصد المدعو (ع.م) في محلة ببنين – العبدة، والمطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم السرقة، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، وفرض الخوات، أقدم برفقة ولده على صدم آليات تابعة للدورية المذكورة بسيارته، وأطلق النار باتجاهها ثم لاذ بالفرار. على الفور، قامت الدورية بمطاردته وحصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه إصابته وولده، وتمّ نقلهما إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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