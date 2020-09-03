لبنان | محافظ بيروت أشرف على عمليات البحث التي تقوم بها فرق الانقاذ التشيلية

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محافظ بيروت أشرف على عمليات البحث عن شخصين تحت الأنقاض
في إطار المسح المستمر منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب عن المفقدوين الذين لا زالوا تحت الأنقاض، أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود تفقد منطقة مار مخايل، حيث أشرف على عمليات البحث التي تقوم بها فرق الانقاذ التشيلية وفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني، بعد شكوك عن وجود مفقودين تحت الأنقاض من خلال الإشارات التي رصدتها الكاميرا الحرارية والاستعانة بالكلاب المدربة على عمليات البحث والإنقاذ.
ولفت البيان إلى أن “عبود أمر الفرق الفنية بتأمين المعدات اللازمة من مولد كهربائي وغيرها من المستلزمات المطلوبة لاستمرار عمليات ازالة الركام بالطرق الفنية الدقيقة بسبب حساسية النقطة التي رصدتها الكاميرا الحرارية لمكان تواجد المفقودين تحت الانقاض.
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