لبنان | قاطيشا: نتمنى أن يعمل أديب ضمن استقلالية عن حزب الله

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آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 10:07 مساءً
وهبي قاطيشا
قال عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا في حديث تلفزيوني: “أديب وعدنا أن يشكل حكومة من اختصاصيين مستقلين، ونحن كنا ضد الطريقة التي طرح فيها اسمه وكنا نفضل السفير نواف سلام كونه مارس الدبلوماسية والعمل السياسي على كل المستويات العالمية”.
وأكد قاطيشا، ان “ما من معلومات عن تشكيل الحكومة الا أننا التقينا رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب وطرحنا له تصورنا لحل الأزمة اللبنانية”.
وأضاف: “أديب مرتبط بجهة سياسية معينة، ونتمنى أن يعمل ضمن استقلالية عن حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وكل من سماه في الاستشارات النيابية”.
وأشار الى أننا “نتواصل مع أصدقائنا سواء في أميركا أو السعودية أو الغرب ولكن مواقفنا لا نستمدها من أحد، والبرهان أننا لم نسوق مرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئاسة الحكومة الجديدة مصطفى أديب”.
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