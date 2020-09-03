لبنان | الجيش: استكمال أعمال المسح في المنطقة المتضرّرة جراء انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 9:45 مساءً انفجار بيروت أعلنت قيادة الجيش ان عمليات المسح تتواصل في عدد من المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار تقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في محيط برج رزق – مونو – السوديكو – السيوفي – كرم الزيتون، وذلك يوم الجمعة 4/9/2020. وطالبت قيادة الجيش من سكان الأحياء المذكورة التواجد في منازلهم تسهيلاً لعمل فرق مسح الأضرار.

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