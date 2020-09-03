لبنان | التقرير اليومي لمستشفى الحريري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة مستشفى رفيق الحريري الحكومي بينّ التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، وجاء في التقرير: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 741 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 79. – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21. Advertisements – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0. – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 358 حالة شفاء. – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0. – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25. – حالات وفاة: 1.

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