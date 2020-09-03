كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 15 دقيقة قائد الجيش عرض الاوضاع مع شنكر استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شنكر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية Win Dayton وملحق الدفاع في السفارة العقيد Robert Meine، وجرى التداول في الأوضاع الراهنة في البلاد وسبل التعاون بين جيشي البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قائد الجيش عرض مع شنكر الأوضاع وسبل التعاون بين جيشي البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.