لبنان | وزارة الصحة: 3 حالات ايجابية على متن رحلات 1 و2 ايلول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة وزارة الصحة العامة استكملت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 2/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات إيجابية. وجاءت نتائج 1/9/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 2/9/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)”.

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