لبنان | “الجيش”: 4 أطنان و350 كلغ خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين دمار في بعض أحياء بيروت نتيجة انفجار المرفأ كشف فوج الهندسة في الجيش اللبناني – مديرية التوجيه على 4 مستوعبات في “بورة الحجز” التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كلغ، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها”. وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على 4 مستوعبات في “بورة الحجز” التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كلغ، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها”.

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