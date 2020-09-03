الشويفات
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة صورة المفقود عبد الكريم إبراهيم عباس (مواليد عام 1987، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 01/09/2020 منزله في محلة الشويفات حي التيرو متوجها إلى عمله، ولم يعد حتى تاريخه.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 433140/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود عبد الكريم إبراهيم عباس (مواليد عام 1987، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 01/09/2020 منزله في محلة الشويفات حي التيرو متوجها إلى عمله، ولم يعد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 433140/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عبد الكريم غادر منزله ولم يعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.