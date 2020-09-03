لبنان | عبد الكريم غادر منزله ولم يعد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة صورة المفقود عبد الكريم إبراهيم عباس (مواليد عام 1987، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 01/09/2020 منزله في محلة الشويفات حي التيرو متوجها إلى عمله، ولم يعد حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 433140/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود عبد الكريم إبراهيم عباس (مواليد عام 1987، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 01/09/2020 منزله في محلة الشويفات حي التيرو متوجها إلى عمله، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 433140/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.