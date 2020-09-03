لبنان | أمين سر الفاتيكان للبنانيين: “لستم لوحدكم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين

أكد أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين للبنانيين أنكم “لستم لوحدكم ونقف الى جانبكم بصمت وبتضامن لنعبر عن محبتنا لكم”.

وقال أمين سر دولة الفاتيكان من كاتدرائية مار جرجس: “لبنان بحاجة الى العالم لكن العالم يحتاج الى خبرة لبنان الفريدة والتضامن والحرية التي يمثلها لبنان ومعاً سنعيد بناء بيروت”.

في سياق متصل، وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، أمين سر قداسة البابا فرنسيس الكاردينال بيترو بارولين، في زيارة تضامنية مع بيروت وعائلاتها المسيحية وجميع اللبنانين، بعد الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في الرابع من شهر اب الماضي، لإحياء ذكرى الضحايا و للصلاة من اجل إعادة إعمار المدينة والوطن بسرعة.

وكان في استقبال الكاردينال بارولين على أرض المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، السفير البابوي في لبنان جوزيبي سبيتري والمستشارة عبير العلي من مديرية المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية الى وفد من السفارة البابوية في لبنان ووزارة الخارجية اللبنانية.

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واعرب الوزير وهبه للكاردينال بارولين عن “بالغ التقدير والاحترام لما قام به قداسة البابا فرنسيس عندما قبل العلم اللبناني، إذ ان تلك المباركة لامست قلوب اللبنانين”.

وتوجه الكاردينال بارولين والوفد المرافق من المطار مباشرة الى كنيسة القديس جاورجيوس في بيروت.

وقال المطران بولس عبد الساتر ان الموفد البابوي لديه برنامج زيارات رسمية ولقاءات صلاة ومع ضحايا انفجار بيروت