لبنان | بالأسماء: لائحة ضحايا 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين

نشرت وزارة الصحة العامة لائحة محدثة بأسماء الضحايا الذين سقطوا من جراء انفجار مرفأ بيروت وبلغ عددهم حتى تاريخه 191 ضحية.

إليكم اللائحة بالأسماء:

لائحة شهداء 4 آب

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب إثر إهمال الدولة وفسادها وتعجرفها على مدى 30 عاماً. وأدى الانفجار إلى سقوط 190 ضحية وأكثر من 6000 جريح وعشرات المفقودين.

وفي جديد الأحداث، وبعد مرور 28 يوماً على وقوع انفجار مرفأ بيروت، كشفت أنباء عن وجود شخص على قيد الحياة تحت الركام في منطقة الجميزة وتعمل فرق الإنقاذ على رفعه من تحت الأنقاض.

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وكشف جهاز لفريق تشيلي والذي كشف على المكان، بأن هناك شخص عالق تحت الركام وعلى قيد الحياة وقلبه ينبض 18 نبض في الدقيقة. وبدأ العمل على رفعه من تحت الركام.

يذكر ان تشيلي هي من الأكثر خبرة في هذا المجال ككونها تعاني من الكثير من الهزات والإعصارات.

واللبنانيون يترقبون هذه اللحظة لمعرفة ما إذا كان هذا النبأ صحيح أم لا.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب ادى إلى سقوط أكثر من 170 ضحية وأكثر من 6000 جريح، ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الركام.

وبعد هذا النبأ الغريب، ترفع الصلوات في لبنان لتنهض هذه الروح العالقة من الركام. وطلبت الفرق التشيلية من المحيطين بالمبنى الصمت الكامل في محاولة لترصد الحركة تحت الانقاض بيروت.

وسيستمر العمل على البحث عن المفقود حتى إيجاده.