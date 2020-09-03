لبنان | تطمينات من المطار… لا عودة إلى الانفجارات 

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

طمأن رئيس مطار بيروت فادي الحسن اللبنانيين مؤكداً ألا تسرّب في الخط الذي يؤمّن الفيول في المطار ووضع المنشآت النفطية سليم ولكنّها بحاجة إلى إعادة تأهيل وذلك وفقاً لتقرير المفتش المجيز الذي قام بالمعاينة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار أن “ما نقوم به استباقيّ لعدم حدوث أيّ مشكلة في هذه المنشآت ولا انفجار بانتظارنا وما يشغلنا هو تأمين المبالغ من أجل إعادة تأهيل الشبكات”.

بدوره، اعتبر أنّه “بعد ما حصل في المرفأ يجب أن نهتم بموضوع المنشآت ولكن تفاجأنا بحديث ديوان المحاسبة عن هدر للمال العام ورفض حصول الصيانة، وذلك بعدما طلبت من وزير المال غازي وزني اعتمادات من أجل صيانة في منشآت في المطار ولكن لم يكن هناك أيّ ردّ وحتى اليوم لم أستلم أيّ اعتماد ولم أصرف أي مبلغ”.

وقال: “تابعنا الموضوع مع رئيس الجمهورية الذي أصدر موافقة إستثنائية كي يتم التمديد 4 سنوات للشركة التي تقوم بالصيانة” مشيراً الى أنّ “الدور الذي يؤدّيه الإعلام إيجابي لأنه يعطي سرعة في التحرك كي نصل إلى ما يجب فعله للوصول إلى السلامة العامة”.