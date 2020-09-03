لبنان | بعد 28 يوماً… نبض تحت الركام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ 22 ثانية

بعد مرور 28 يوماً على وقوع انفجار مرفأ بيروت، كشفت أنباء عن وجود شخص على قيد الحياة تحت الركام في منطقة الجميزة وتعمل فرق الإنقاذ على رفعه من تحت الأنقاض.

وكشف جهاز لفريق تشيلي والذي كشف على المكان، بأن هناك شخص عالق تحت الركام وعلى قيد الحياة وقلبه ينبض 18 نبض في الدقيقة. وبدأ العمل على رفعه من تحت الركام.

يذكر ان تشيلي هي من الأكثر خبرة في هذا المجال ككونها تعاني من الكثير من الهزات والإعصارات.

واللبنانيون يترقبون هذه اللحظة لمعرفة ما إذا كان هذا النبأ صحيح أم لا.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب ادى إلى سقوط أكثر من 170 ضحية وأكثر من 6000 جريح، ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الركام.

وبعد هذا النبأ الغريب، ترفع الصلوات في لبنان لتنهض هذه الروح العالقة من الركام.