لبنان | أديب: رغبتي ان يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 5:00 مساءً

أعلن الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب بعد لقائه الرئيس ميشال عون أنني “وضعت فخامة الرئيس في أجواء المشاورات النيابية التي أجريتها ولمست من جميع النواب والكتل التعاون والرغبة في الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحديات الداهمة”.

وقال من بعبدا: “قناعتي ورغبتي ان يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين تسعى لتنفيذ الاصلاحات بأسرع وقت ممكن”.

في سياق متصل، أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب بعد انتهاء الاستشارات النيابية للتكليف في عين التينة، أن “الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي”.

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وقال: “إستمعت الى آراء وأفكار تعطينا زخما من اجل الاسراع في عملية التأليف، ونتطلع الى تعاون مثمر مع المجلس النيابي”.

وأكد على “أولوية السلم الاهلي ومعالجة المشكلات الداهمة والازمة الاقتصادية والصحية وكارثة المرفأ والاصلاحات البنوية”. وقال: “إن شاء الله تفاءلوا بالخير”.

وكان اديب استهل الاستشارات بلقاء الرئيس تمام سلام الذي اعتبر ان الخطوات اللازمة للم الوضع في البلد مطلوبة بالحاح وبسرعة، مشيرا إلى ان ما حصل أول من أمس يصب في ما نادينا به وهو التمسك بالدستور عبر التكليف قبل التأليف. وطالب سلام بالمضي سريعا بتأليف حكومة مصغرة عبر فريق عمل متجانس للعبور في الاستحقاقات الصعبة وأبرزها الاصلاحية.

وانطلقت عجلة التشكيل الحكومي قبل ظهر اليوم الأربعاء من عين التينة، زحمة استشارات نيابية غير ملزمة يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، وأمل بحكومة تكون على قدر مطالب اللبنانيين.