لبنان | نجم: للتحقق من وجود 43 حاوية تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 4:15 مساءً

أعلن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، في مؤتمر صحافي عقده اثر جولة له في مرفأ بيروت ولقاء المدير العام لادارة واستثمار المرفأ بالانابة باسم القيسي، انه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع المجلس الاعلى للجمارك للتحقق من وجود 43 حاوية تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، كما سيدعو الى جلسة نيابية لمتابعة هذا الموضوع.

وكان القيسي قد ابلغ النائب نجم عن وجود هذه الحاويات، مشيرا الى انه سيرفع دعوى بحق شركات الملاحة يوم الاثنين المقبل.

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وقال نجم: “استعاد المرفأ نشاطه مئة في المئة، باستثناء المعابر المتضررة وهي مساحات للتخزين، فقد وصلت 37 الف حاوية كما دخلت 46 باخرة وتم تفريغ ما بين 85 و90 الف طن، منها 85 في المئة قمح ومواد غذائية وذرة وطحين و15 في المئة حديد وأمور اخرى”.

وأكد “حرص المجلس النيابي ورقابته الدائمة على مرافق الدولة”، وقال: “عندما يكون المدير مسؤولا عن كل الامور فستتغير للافضل”، مشيدا بانجاز القيسي “الذي استطاع في خلال شهر واحد ان يضع المرفأ على السكة بعد تدميره، بمواكبة الجيش اللبناني والمعنيين”.

اضاف: “اجتمعت منذ يومين بعضو المجلس الاعلى للجمارك وطلبت منه ان تكون ادارة المصلحة المشتركة في المرفأ والقبض ايضا وليس في المطار، كي لا يتعذب المواطن ويذهب الى الصندوق في المطار. نريد تسهيل امور بعضنا البعض”.

وأعلن انه طلب من وزير المالية والمحافظ ورئيس البلدية ضم قطعة ارض الى المرفأ تملكها البلدية عند مدخل سوق السمك واللحوم والخضار وهي عبارة عن 32 الف متر”.