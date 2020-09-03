لبنان | درغام: من نصح دياب بإلغاء زيارة المرفأ؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة اسعد درغام غرد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب اسعد درغام عبر حسابه على “تويتر”: “يبقى السؤال الأهم: من هو المسؤول الأمني الذي نصح رئيس الحكومة حسان دياب بإلغاء زيارة المرفأ قبل الانفجار، وربما لو حصلت لكنا تجنبنا الكارثة”. وارفق درغام تغريدته بـ”هاشتاغ”: “#الحقيقة_مرفأ_بيروت”.

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