لبنان | الأسمر: طلبنا من حاكم مصرف لبنان الابقاء على دعم السلة الغذائية والمواد الاساسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، أن زيارة وفد العمالي الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “أتت بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد امس، وتركز على رفض رفع الدعم عن السلع الغذائية والمواد الاساسية، وتمحورت حول مسائل عديدة تهم مجمل الشعب اللبناني خصوصا العمال وذوي الدخل المحدود”.

وقال الاسمر: “شددنا على ضرورة الابقاء على دعم السلة الغذائية والادوية الصحية والمحروقات والقمح والدولار الطالبي على اسعار الصرف الرسمي البالغة 1516 ليرة للدولار الواحد، واعادة القيمة الى تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تمكين المضمونين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد من تحويل اموالهم الى عملات اجنبية ضمن سعر الصرف الرسمي اذا رغبوا بذلك، وذلك تعويضا عن انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية”.

أضاف: “وأكد الاتحاد للحاكم ان الخروج عن هذه الثوابت سيدخل البلاد في آتون من الفوضى، وأنه لن يقف مكتوف الايدي امام هكذا تدابير تفاقم الازمة الاقتصادية وتؤدي الى شلل تام في البلاد والى كوارث اجتماعية ومعيشية”.