لبنان | البطريرك الراعي: لبنان لن يموت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 24 ثانية

أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ لبنان لن يموت وأنّ المحافظة على لبنان الرسالة من افضل وانبل واجبات العالم المعاصر.

كلام البطريرك جاء خلال استقباله في الديمان وفدا من الحكام السابقين لجمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351 لبنان الاردن وفلسطين برئاسة الحاكم الحالي الدكتور جان كلود سعادة، الذي القى كلمة شدد فيها على دور البطريركية المارونية التاريخي في قيام دولة لبنان الكبير والحفاظ على حرية وإستقلال الشعب اللبناني. وتحدث عن الدور الإيجابي الذي يقوم به غبطة البطريرك الأمين على سيرة أسلافه. كما أشار بكلمته الى دور اندية الليونز التاريخي على المستوي الخدماتي والإنساني.وقال: جئناكُم اليومَ نُحاكي التاريخَ والجغرافيا، نحاكي الوطنَ الكبير، شاغلَ الكونِ كل الكون.

البطريرك الراعي شكر للوفد زيارته وللدكتور سعادة كلمته وللاندية الليونزية عملها الذي تقوم به واكد ان لبنان لن يموت طالما هناك اناس يظهرون وجه الله من خلال اعمالهم بايمان ومحبة. وقال: “شكرا للكلمة اللطيفة التي تفضلت بها سعادة الحاكم باسم الحكام السابقين وباسم كل اندية الليونز الذين احييهم من القلب بالذكرى المزدوجة 100 سنة على وطننا الحبيب “لبنان الكبير” و103 سنوات على تأسيس اندية الليونز ،في خدمة لبنان،اشكركم على كل النشاطات التي تقومون بها وبنوع خاص على المبادرة التي اتخذتموها في هذا الظرف الصعب بعد الزلزال الذي حصل نتيجة انفجار مرفأ بيروت والذي نترحم على ضحاياه ونعزي اهلهم دائما ونتمنى الشفاء للجرحى والفرج للمنكوبين و كنتم كاندية حاضرون واخذتم على عاتقكم ترميم 3000 بيت بالتعاون مع اندية الليونز في العالم لذا لكم من القلب كل الشكر.شكر وصلاة ليكافئكم الرب وفي الاختبار الروحي فالله يكافئ عمل الخير سريعا وانتم تختبرون ذلك من خلال مساعدة الله لكم في اتمام عمل الخير كمجموعة فيزيد وزناتكم. وهناك مثال لاهوتي آخر وهو ان من يصنع الخير هو يد الله المحبة ،ويد الرحمة ونحن نلتقي الله من خلال القلوب المحبة ومن خلال الناس الذين يعكسون وجه الله.

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وتابع: “أريد ان اشكركم لانكم انخرطتم في اندية الليونز لتؤدوا هذه الرسالة دون تباهي ومساعدتكم في ترميم 3000 بيت علامة بان الله معكم. لا تخافوا نحن دائما الى جانبكم واهنئكم على الـ103 سنين من العطاء دون ان تدركوا كيف تمتلئ وزناتكم وهذا هو عمل الله وهو يضع الخيرات بين ايديكم لتتمكنوا من مساعدة الناس ،ربنا معكم يبارككم في كل خطواتكم فنفرح معكم في المئوية ونؤكد انه طالما هناك من امثالكم فلبنان لن يموت ،لبنان باق حاملا الرسالة التي وصفه بها قداسة البابا الذي دعا الى تكريس يوم غد الجمعة يوم صوم وصلاة من اجل لبنان وقبل العلم اللبناني وكرر كلام البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 7 ايلول عام 1989 اي منذ 31 سنة عندما كتب رسالة الى كل المطارنة الكاثوليك يطلب منهم تخصيص يوم صلاة من اجل لبنان تستعملون في سلاحي الكنيسة اولا الصلاة من اجل لبنان ،وثانيا قول الحقيقة عن لبنان، فلبنان اكبر من بلد هو رسالة حرية وتعددية ومثالا للشرق وللغرب واذا سقط لبنان سيكون ذلك وخز ضمير للعالم لان المحافظة على لبنان من افضل وانبل الواجبات التي يجب ان يقوم بها العالم المعاصر”.

وختم: “لقد مررنا بظروف صعبة وانتهينا منها واليوم نمر بظروف صعبة ايضا ولكننا سنقوم من جديد لان لبنان لن يموت طالما انه محمي من شعب محب ومؤمن كامثالكم يعمل للخير بايمان”.

بعدها قدّم الحاكم بإسم الوفد ايقونة سيدة لبنان للبطريرك وشعار اندية الليونز عربون محبة وصداقة.

البطريك الراعي استقبل أيضاً في الديمان رئيس نقابات المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي وعرض معه الاوضاع العامة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت على القطاع السياحي بعد تضرر عدد كبير من المرافق.