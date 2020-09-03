لبنان | الجيش يكتشف حاوية بداخلها 4 أطنان من نيترات الامونيوم في المرفأ

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الجيش اللبناني
اكتشفت وحدات الجيش العاملة في مرفأ بيروت، حاوية على أطراف المرفأ وبداخلها نحو ٤ أطنان من نيترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر رقم ١٢ وتسبب انفجارها بكارثة بيروت، وقد أبلغ ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا بسرعة التدابير اللازمة لنقل هذه الكمية من مكانها ومعالجتها.
وأعلنت معلومات لوكالة “اخبار اليوم” أن الجمارك في مرفأ بيروت لا علم لها بهذه الحاوية ومحتوياتها.
نيترات الامونيوم
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