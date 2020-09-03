لبنان | الصفدي: لا بد لنا من الاعتراف بعجزنا… إلا بمظلة خارجية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 46 دقيقة آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 2:07 مساءً محمد الصفدي غرد الوزير السابق محمد الصفدي على حسابه عبر تويتر بالقول: “‏إذ نشكر فرنسا لاحتضانها لبنان في أصعب مراحله ربما، وإذ نشكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أظهر عاطفة استثنائية للشعب اللبناني عكست اهتماما لافتا بلبنان ومستقبله.. لا بد لنا من الاعتراف بعجزنا كلبنانيين على الاجتماع على حل مشاكلنا إلا بمظلة خارجية”.

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