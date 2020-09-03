لبنان | رئيس الجمهورية طلب من نجار اصلاح منشآت متهالكة في المطار

رئيس الجمهورية ميشال عون
بعد توافر معلومات عن وجود منشآت متهالكة في مطار رفيق الحريري الدولي مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود، ما يعرض السلامة العامة للخطر، إضافة الى هدر المال العام، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار اتخاذ الإجراءات الضرورية لاصلاح هذه المنشآت ورفع الضرر الذي يمكن ان تسببه، كما طلب الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات التحقيق في ما ذكر عن وجود هدر للمال العام في المنشآت استنادا الى رأي صادر عن ديوان المحاسبة في هذا الخصوص.
وكلف الرئيس عون من يلزم “متابعة هذا الموضوع في وزارتي الاشغال والعدل”.
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