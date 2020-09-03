لبنان | اتحاد بلديات جبل عامل: احذروا الحرائق إثر ارتفاع درجات الحرارة

اتحاد بلديات جبل عامل
حذر اتحاد بلديات جبل عامل في بيان، من ارتفاع في مؤشر الحرائق في قرى وبلدات الاتحاد، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي يشهدها لبنان في هذه الايام.
كما نبه من “اشتداد موجة الحر أيام الخميس، الجمعة، السبت، الاحد والاثنين، بحيث تلامس 43 درجة مع رطوبة متدنية، ولأن موجة الحر القوية هذه تستمر لخمسة أيام، فإن مؤشر الحرائق خطر جدا الى كارثي”.
وطلب الاتحاد من المواطنين، التنبه من حدوث أو التسبب بحرائق في الغابات، كما أنه طلب من البلديات ومراكز الاطفاء البقاء في حال طوارئ على مدار الساعة.
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