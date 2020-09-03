لبنان | مواد في المرفأ مهددة بالانفجار… هل نعود إلى 4 آب جديد؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

في كل زاوية من هذا البلد الصغير، يخيّم الخطر على شعبه، إذ كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي أنّ “هناك حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، ورفعنا كتباً الى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها”.

وطلب القيسي مرّة جديدة من الجمارك في مؤتمر صحافي “تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات”.

وقال القيسي: “سأرفع دعوى بحقّ مجهول يوم الإثنين في موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ”.

Advertisements

وأشار القيسي الى أنّ “مشكلتنا هي انفجار الاهراءات، والتّجار لا يستطيعون تخزين القمح والمواد الغذائية، لذا قمنا باعتماد طريقة التسليم المباشر من الباخرة الى الشاحنة ثم الى المطحنة أو مكان التخزين خارج بيروت”.

من جهته، أكد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم أنه سيتّصل بالمجلس الاعلى للجمارك لمتابعة موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ.

ولا يزال مرفأ بيروت يشكل خطراً على اللبنانيين ما يهدد سلامتهم أمنهم وأمن المنطقة وما تبقى من منازل للبنانييين.