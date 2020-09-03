لبنان | فتح باب طلبات منح تشيفننغ الجامعية البريطانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين

فتحت السفارة البريطانية باب تقديم طلبات منح تشيفننغ الجامعية للعام الدراسي 2021-2022 وذلك حتى 3 تشرين الثاني 2020.

وأعلنت السفارة البريطانية في بيان، فتح باب تقديم طلبات منح تشيفننغ الجامعية للعام الدراسي 2021-2022 وذلك حتى 3 تشرين الثاني 2020. تقدم الطلبات عبر الانترنت فقط على موقع: www.chevening.org/apply.

تعطى هذه المنح الدراسية البريطانية لأفراد استثنائيين يتمتعون بصفات القيادة وذوي خلفية أكاديمية قوية، ويرغبون في الحصول على درجة الماجستير من جامعات بريطانية في الاختصاصات كافة. والمنحة عبارة عن دعم مالي كامل وتفتح أمامهم المجالات في الحصول على خبرات أكاديمية ومهنية وثقافية استثنائية.

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البرنامج متاح للبنانيين والفلسطينيين المقيمين في لبنان، ويتضمن “منحة بإسم ريبيكا دايكس” المتاحة للبنانية أو فلسطينية مقيمة في لبنان، لمتابعة دراستها العليا في المملكة المتحدة في المجالات المتعلقة بدراسات الجندر والسلام والنزاعات والتنمية وحقوق الإنسان واللاجئين والهجرة واختصاصات مشابهة.

منذ تأسيسها عام 1983، تمكن أكثر من 50,000 من المهنيين الاستثنائيين من التطور في المملكة المتحدة عبر برنامج تشيفننغ. وتضم شبكة خريجي منح تشيفننغ في لبنان أكثر من 250 خريجا.

يمكن الاطلاع على الشروط والمعايير على الموقع www.chevening.org/scholarships