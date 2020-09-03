لبنان | “الليطاني”: تخفيض غرامات التأخير في مشروع ري القاسمية ورأس العين وصيدا جزين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 27 ثانية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين”.

وأشارت في بيان، إلى أنه “بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19 آب 2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، لا سيما البند ثانيا منه الذي ينص على انه تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون كل المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، تعلن المصلحة تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين بنسبة 85%، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 27/2/2021”.