الليطاني
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين”.
وأشارت في بيان، إلى أنه “بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19 آب 2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، لا سيما البند ثانيا منه الذي ينص على انه تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون كل المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، تعلن المصلحة تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين بنسبة 85%، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 27/2/2021”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الليطاني”: تخفيض غرامات التأخير في مشروع ري القاسمية ورأس العين وصيدا جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.