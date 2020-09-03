لبنان | عراجي: لا يمكن أخذ قرار عودة الطلاب إلى المدارس قبل الخريف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ دقيقتين

تمنى النائب عاصم عراجي على الرئيس المكلف مصطفى أديب تشكيل حكومة مستقلين واختصاصيين، لا يكون فيها وجوه سياسية.

وأشار الى ان “موقف كتلة المستقبل واضح من جهة عدم الدخول في عملية تحديد الأسماء”.

ولفت في حديث إذاعي الى ان “هذه المهمة تركت الى الرئيس المكلف، والمهم تشكيل حكومة فاعلة، تستطيع أن تنقذ البلاد من الوضع الاقتصادي والصحي الصعب الذي تمر به”.

وعن العودة الى المدارس في ظل جائحة كورونا، قال عراجي: “اننا سنكون أمام قرار صعب جدا، فلا يمكن أن نأخذ القرار قبل حلول فصل الخريف، وتقييم عدد الإصابات التي من المتوقع أن ترتفع بين أواخر أيلول وأوائل تشرين بسبب الاختلاط بين الانفلونزا وكورونا.

وأضاف: “لا قدرة للمدارس على اجراء فحوص الـ PCR الدورية للطلاب والأساتذة كما حصل في بعض الدول العربية والغربية”.