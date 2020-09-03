لبنان | موجة حر حتى نهاية الأسبوع… والحرارة تلامس الـ44 درجة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 10 دقائق

تسيطر على لبنان موجة حارة آتية من الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن “لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يتأثران بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الأسبوع.”

– معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

– نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال “موجة الحر”، كما ندعو الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصاً فترة الظهيرة.

الطقس المتوقع في لبنان:

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الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال والداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة خصوصاً خلال الفترة الصباحية، ننصح من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مع الإكثار من شرب السوائل ونحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال موجة الحر.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحياناً ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وزيادة الشعور بالحر ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأحد: قليل الغيوم غائم جزئيًا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال والداخل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

درجات الحرارة المتوقعة، الخميس والجمعة والسبت: صور: 26/36 – بيروت: 27/35 – طرابلس: 26/36 – بيصور: 21/35 – قرطبا: 21/34 – زحلة: 22/44.