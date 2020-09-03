لبنان | توقيف 3 أشخاص لحيازتهم مخدرات وعملة مزيفة في ضهر البيدر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 36 دقيقة

توقيف مروج مخدرات في صور

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كل من ع. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)، وف. ع. (مواليد عام 1994، لبناني).

وضبط بحوزتهما 85 حنجوراً من الكيتامين، كيسين بداخلهما مادتي باز الكوكايين وكوكايين، كيساً يحتوي على مادة السالفيا وكمية من مادة حشيشة الكيف، كذلك عثر مع الثاني على 50 $ مزيّفة.

كما أوقفت س. خ. (مواليد عام 1986، سوري) في ضهر البيدر.

وضبط بحوزته مبلغ /5050/ $ مزيّفاً، اعترف انه استحصل عليه من منطقة بعلبك مقابل /15/ مليون ل. ل.

وأودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي:

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“في إطار المتابعة التي يقوم بها عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي لتوطيد الامن وتوقيف مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء، ونتيجةً للتعاون والتنسيق بين عناصر الحاجز المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، جرى توقيف كل من:

ع. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)

ف. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)

اللّذين ضبط بحوزتهما /85/ حنجوراً من الكيتامين، كيسين بداخلهما مادتي باز الكوكايين وكوكايين، كيساً يحتوي على مادة السالفيا وكمية من مادة حشيشة الكيف، كذلك عثر مع الثاني على /50/ $ مزيّفة.

وفي عملية أخرى، تمكن عناصر حاجز ضهر البيدر من توقيف المدعو:

س. خ. (مواليد عام 1986، سوري)

ضبط بحوزته مبلغ /5050/ $ مزيّفاً، اعترف انه استحصل عليه من منطقة بعلبك مقابل /15/ مليون ل. ل.

أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.”