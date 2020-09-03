لبنان | “الأمن العام”: للإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

ذكرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يومياً من قبل نقابة الصرافين.

وقالت في بيان نشرته عبر “تويتر”: “تذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يومياً من قبل نقابة الصرافين.

وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية : 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01 “.