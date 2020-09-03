لبنان | موجة اختراقات واسعة على “تويتر” طالت حساب بهاء الحريري ورئيس وزراء الهند

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 9:15 صباحًا

موجة اختراقات واسعة شهدها موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالت حسابات مشاهير، فبعد اختراق الحساب الخاص بالشيخ بهاء الحريري في الامس، ونشر فيديو يهزء من سياسيين لبنانيين، اشارت وكالة رويترز الى ان حساب رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، تعرض لما يشبه عملية اختراق في ساعة مبكرة من صباح، الخميس.

وبحسب الوكالة فإن الحساب الخاص بموقع إلكتروني شخصي لرئيس الحكومة الهندي، نشر تغريدات لمتابعيه، كطلب التبرع لصالح صندوق إغاثة بعملة مشفرة، لكن تم حذفها لاحقا، وعلى الرغم من طلب “رويترز” الحصول على تعليق من “تويتر” أو مكتب مودي الا انها لم تحصل على ذلك.

والشهر الماضي حصل ذات الامر، حيث طالت موجة اختراق واسعة النطاق، مجموعة من أكثر الحسابات شعبية على منصة التواصل الاجتماعي، ما ادى إلى مخاوف بشأن مدى سلامة هذه المنصة، خاصة في موسم انتخابات الرئاسة الأميركية. وقد تمكن القراصنة من اختراق حسابات مشاهير، من بينهم المرشح للرئاسة الاميركية جو بايدن، و الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما، وممثلة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، وغيرهم، حيث أرسل المتسللون تغريدات لطلب إرسال أموال بالعملات المشفرة، وقد وصلت قيمة الأموال المسروقة إلى أكثر من 100 ألف دولار.