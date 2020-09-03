لبنان | اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - أعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الخميس 03-09-2020حصراً وبهامش متحّرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

سعر صرف الدولار

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