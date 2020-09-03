لبنان | خلية الازمة في كفرصير: اصابة احد ابناء البلدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت بلدية كفرحزير أن نتيجة ابن البلدة الحاج موسى نسر الذي خضع لفحص PCR جاءت إيجابية.

وشددت البلدية على أن الحاج موسى قيد الحجر في منزله وهو بصحة جيدة ويتخذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت البلدية إلى أن المتابعات الأولية تشير إلى عدم مخالطته أي من أبناء البلدو بعد الإصابة.

وطلبت من الأهل أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عبر: إلغاء المناسبات الإجتماعية والتجمعات في الأماكن العامة ، وإرتداء الكمامة بشكل إلزامي عند الخروج الإضطراري.

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كما تمنت على أصحاب المؤسسات والمحلات الإلتزام الكامل بالكمامة والإجراءات الوقائية ومنع إستقبال الزبائن بدون كمامة.

ودعت الى عدم التداول والأخذ بأي معلومة غير صادرة عن الخلية الأزمة.

إليكم البيان الكامل:

“اصدرت خلية الأزمة في بلدة كفرصير بيانا اعلنت فيه انه بعد التواصل مع وزارة الصحة العامة بخصوص ابن البلدة الحاج موسى نسر الذي خضع لفحص PCR وكانت النتيجة ايجابية وبناء عليه:

– الحاج موسى قيد الحجر في منزله وهو بصحة جيدة ويتخذ الإجراءات اللازمة.

-المتابعات الأولية تشير إلى عدم مخالطته أي من أبناء البلدو بعد الإصابة.

– نطلب من الأهل أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عبر: إلغاء المناسبات الإجتماعية والتجمعات في الأماكن العامة ، وإرتداء الكمامة بشكل إلزامي عند الخروج الإضطراري، وعلى أصحاب المؤسسات والمحلات الإلتزام الكامل بالكمامة والإجراءات الوقائية ومنع إستقبال الزبائن بدون كمامة.

ودعت الى عدم التداول والأخذ بأي معلومة غير صادرة عن الخلية الأزمة”.