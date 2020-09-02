لبنان | “الصحة”:6 حالات ايجابية نتيجة فحوص رحلات إضافية إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 16 ثانية مطار بيروت استكملت وزارة الصحة العامة، نتائج فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار، بتاريخ 31/8/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 1/9/2020. وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية، وجاءت نتائج 31/8/2020 كالآتي: – رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة برلين: شركة SR رقم 1510 (كلها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة حلب: شركة Q6 رقم 215 (كلها سلبية) وجاءت نتائج 1/9/2020 كالآتي: – رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (كلها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (كلها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (كلها سلبية)

– رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

– رحلة ابو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

– رحلة مينسك: شركة B2 رقم 781 (كلها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

– رحلة ابو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية)

– رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (كلها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

– رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (كلها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)”.

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