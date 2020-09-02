لبنان | وحدة ادارة الكوارث في صور : تسجيل 4 اصابات اليوم ووفاة مسنة فلسطينية تعاني من امراض مزمنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 8 دقائق

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال ، تم تسجيل اليوم 4 إصابات ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا” 3 إصابات لمقيمين مخالطين وإصابة واحدة وافدة من إحدى الدول الإفريقية.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي :

– صور 2.

– حناوي 1.

– الحوش 1.

كما سجل اليوم حالة وفاة مسنة مصابة ب covid-19 تعاني من أمراض مزمنة وهي من التابعية الفلسطينية.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 515 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

171 حالة وافدة ( 3حالات وفاة) .

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344 حالة محلية (340 حالة من المخالطين ) بينها 81 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و7 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية.

22 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(9 حالات وفاة محلية).

وقد تماثل 242 منهم الى الشفاء بشكل تام .

واكدت الوحدة انها ” هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.