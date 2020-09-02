لبنان | شنكر: لا نؤمن بأن “حزب الله” منظمة سياسية شرعية وإنّما منظمة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 38 دقيقة

اعتبر مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط، دايفيد شنكر، أنّ “حزب الله” “ليس ميّالاً للإصلاح، وإنّما استفاد من الفساد أيضاً”.

وأكد شنكر في حديث لـ”النهار” أنّ “حزب الله” “اعتمد على الفساد من خلال عدم دفع رسوم المرفأ وامتناعه عن دفع رسوم الجمارك، وتقويض النظام المصرفي”.

وقال شنكر: “نقدّر المبادرة والجهود الفرنسية لكن لدينا اختلافات صغيرة”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة الجديدة يجب ألّا تكون كالتي سبقتها”.

وأضاف: “لا نؤمن بأنّ “حزب الله” منظمة سياسية شرعية وإنّما منظمة إرهابية. المنظمة السياسية لا تملك ميليشيات. وموقفنا واضح من “حزب الله”.

ووفق بيان للخارجية الأميركية، يلتقي شنكر، خلال زيارته للبنان، بـ”ممثلي المجتمع المدني، ويناقش الجهود الأميركية للمساعدة في أعقاب انفجار ميناء بيروت في 4 آب، ويحثّ القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد”.

في سياق متصل، أعلنت الخارجية الأميركية أننا “نعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان”.

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وشددت الخارجية الأميركية عبر “العربية” على اننا لا نريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.

وقالت “يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون”.

في سياق متصل قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي اليوم إننا “نحثّ الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط … ليس مجدياً زيادة التوتر العسكري في المنطقة”.

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه. وقال: “أكدنا على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة”.

وردا على سؤال، قال بومبيو: “الوضع في لبنان غير مقبول، ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في هذا البلد”، ودعا “الجميع إلى تخفيف التوتر في المتوسط”.