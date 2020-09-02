لبنان | الخارجية الأميركية: نعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الخارجية الأميركية أننا “نعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان”.

وشددت الخارجية الأميركية عبر “العربية” على اننا لا نريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.

وقالت “يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون”.

في سياق متصل قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي اليوم إننا “نحثّ الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط … ليس مجدياً زيادة التوتر العسكري في المنطقة”.

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه. وقال: “أكدنا على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة”.

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وردا على سؤال، قال بومبيو: “الوضع في لبنان غير مقبول، ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في هذا البلد”، ودعا “الجميع إلى تخفيف التوتر في المتوسط”.

في سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة اعتراضا على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية” للمدعية “يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات” مضيفا أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لان المحكمة الجنائية الدولية “تواصل للأسف استهداف أميركيين”.

وطالب من جهة ثانية بوقف فوري لاستخدام العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا، كما أمل بحل سلمي للخلاف الحدودي بين الصين والهند.