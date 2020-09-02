لبنان | عشائر عرب خلدة: لتسليم الجناة إلى القضاء قبل التفكير بحلّ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أكدت عشائر عرب خلدة أن ما حصل في المنطقة يتجاوز الإشكال ويتعداه إلى جريمة قتل موصوفة ادت إلى سقوط شهيدين.

كما أكدت على انه لم يحصل أي اجتماع مع قيادات حزب الله حول الجريمة.

وصدر عن عشائر عرب خلده بيان موقع من السيد طلال ضاهر.

جاء فيه: “ردا على البيانات التي يتم بثها على بعض وسائل الإعلام والتي تتناول معلومات مغلوطة عن إجتماعات عقدتها عائلة الشهيد حسن زاهر غصن مع قيادات “حزب الله” من أجل حل ذيول الإشكال الذي وقع في خلده، يهم العشائر العربية في خلده مجتمعة التأكيد على ما يلي :

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1- إن ما حصل في منطقة خلده (عاصمة العرب) يتجاوز الإشكال ويتعداه إلى جريمة قتل موصوفة ادت إلى سقوط شهيدين أحدهما هو الشهيد حسن زاهر غصن، مما يدفعنا إلى طلب عدم وصف جريمة القتل هذه بالإشكال من اليوم وصاعدا .

2- إن أي اجتماع لم يعقد حتى اليوم بيننا وبين قيادات “حزب الله” حول جريمة القتل التي استهدفتنا، لا مباشرة ولا عبر أي وسيط، وبالتالي لم يصار حتى اليوم إلى البحث في أي حل لهذه الجريمة.

3- نعود ونؤكد للمرة الألف ان الخطوة الأولى قبل التفكير بأي حل أو صلح تنطلق من وجوب تسليم الجناة إلى القضاء المختص ليصار بعدها إلى البحث في من نفوض ومن لا نفوض.

4- نرجو من الجميع توخي الدقة عند إصدار اي بيان يتعلق بهذه الجريمة كما ومراجعتنا للتأكد من موقفنا كي لا نضطر آسفين إلى تكذيب مثل هذه البيانات”.