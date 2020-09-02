كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين القضاء اتهمت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا كيندا الخطيب بجرائم التواصل مع عملاء العدو ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل. وأصدرت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا القرار الإتهامي في حق كيندا الخطيب. ووجه القرار اتهاما لكيندا بجرائم التواصل مع عملاء العدو ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل. وكانت الخطيب قد أُوقفت في حزيران الماضي بتهمة التخابر مع عملاء العدو الإسرائيلي وزيارة الأراضي المحتلة خلسة عبر الأردن في العام 2019 وإعطاء معلومات أمنية للعدو الإسرائيلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضي أبو شقرا وجهت قراراً اتهامياً لكيندا الخطيب بجرائم التواصل مع عملاء العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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