لبنان | وزارة الداخلية: تمديد التخفيض على غرامات رسوم السير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 26 ثانية

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات تمديد التخفيض على غرامات رسوم السير السنوية المتأخرة.

وجاء في البيان:

1 بالنسبة للتخفيض على غرامات رسوم السير السنوية المتأخرة (الميكانيك):

تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على كافة متأخرات رسوم السير السنوية (الميكانيك) شرط أن يتم تسديد هذه التأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 26-2-2021 (6 أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 185 المشار إليه أعلاه).

2 بالنسبة لرسوم السير السنوية (الميكانيك) والرسم السنوي المقطوع على اللوحات ذات الأرقام المميزة:

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تسقط بنسبة 100% الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم السير السنوية (الميكانيك) والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسم السنوي المقطوع على اللوحات ذات الأرقام المميزة والمستحقة ما بين 18-10-2020 و31-12-2020 على أن تعود المهل المذكورة إلى السريان مجدداً بعد انقذاء مهلة التعليق أي تسري الغرامات اعتباراً من 1-1-2021.

3 بالنسبة للغرامات المتعلقة بوكالات البيع والتسجيل الخاصة:

لا يعتد بالأيام الواقعية ما بين 18-10-2019 و30-7-2020 وما بين 27-8-2020 و31-12-2020 عند احتساب الغرامات المتوجبة على وكالات التسجيل الخاصة المتأخرة (100 ألف ليرة لبنانية عن كل أسبوع تأخير بعد انقضاء مدة شهرين على تنظيمها).