لبنان | بهاء الحريري: دول الخليج والولايات المتحدة تتوافق مع رؤيتنا إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 44 دقيقة آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 7:28 مساءً الشيخ بهاء الحريري غرد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا: “سلاح حزب الله تسبب بالكثير من الأزمات في #لبنان وكان سبباً رئيسياً للإنهيار الإقتصادي. حرب تموز ٢٠٠٦

إجتياح بيروت ٢٠٠٨

التدخل بالحرب السورية

التدخل في الحرب اليمنية

تهديد أمن الدول العربية.” وأشار الشيخ بهاء الحريري في تغريدة ثانية إلى أن “دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية تتوافق مع رؤيتنا إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله وتحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان”.

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