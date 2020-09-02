لبنان | “حركة شباب لبنان”: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 6:58 مساءً

ثمن المكتب السياسي في “حركة شباب لبنان” “المبادرة الفرنسية تجاه لبنان وخطاب الرئيس الفرنسي المنطلق من مبدأ المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وعلى سيادة لبنان بشكل اساسي”.

ودعت الى “عدم عرقلة هذه المساعي لانها آخر فصول الاهتمام الدولي بلبنان الذي هو بأمس الحاجة اليوم الى الدعم على كل الاصعدة”.

ودعت الحركة “جميع الافرقاء الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة بأسرع وقت والى الاقتناع بضرورة البقاء خارج مجلس الوزراء هذه المرة لفتح المجال امام المستقلين الحقيقيين للعمل وتحقيق الاصلاحات واحداث التغيير اللازم وانتشال البلاد من الحالة التي وصلت اليها”.

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ورأت ان “الاعلان عن اشراك المجتمع المدني في الحكومة العتيدة امر ايجابي جدا على ان تكون الجهات التي سيتم اشراكها ممثلة لشريحة وازنة من اللبنانيين وليست مستحدثة او شكلية فقط وقادرة على تمثيل الشابات والشباب اللبنانيين وتصبو الى نقل صوتهم وافكارهم الى الحكومة ومحاولة تحقيق طموحاتهم”.

وناشدت “القضاء المختص الاسراع بالتحقيقات المتعلقة بحادثة انفجار مرفأ بيروت لاعلانها ليعلم الشعب اللبناني على من تقع المسؤولية في احداث هذه الكارثة المشؤومة”، كما دعت “الجهات المعنية الى الاسراع في التعويض على المتضررين لا سيما قبل فصل الشتاء ليتمكنوا من اصلاح بيوتهم والعودة اليها”.

كما ناشدت المجلس النيابي “بدء العمل على اقرار قانون انتخابات جديد يؤمن صحة التمثيل مع اعطاء الاولوية والافضلية لقانون يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية خارج القيد الطائفي”، مجددة “رفضها التضييق على الاعلاميين ومحاولة الانتقاص من حرية الاعلام”، داعية الى “معالجة الخلاف والاختلاف بالحوار والتواصل والتلاقي”.