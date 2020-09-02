لبنان | أمير سعودي: تصريحات ماكرون في لبنان غريبة وعجيبة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

‏قال الأمير سطام بن خالد آل سعود : إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون بأن ميلشيا حزب الله تعتبر مكوناً رئيسياً في لبنان هي تصريحات غريبة وعجيبة

وأضاف الأمير السعودي المعروف في موقع تويتر عبر تغريدة له في حسابه الرسمي : حزب الله يمتلك السلاح خارج نطاق الدولة في لبنان ويتاجر بالمخدرات وينفذ أجندات إيران ويقتل المدنيين في سوريا

وسأل الأمير سطام في نهاية حديثه : إن كان حزب الله غير إرهابي وفعل كل هذا فمن هم الإرهابيون ؟ وهل سنجد في المستقبل من يدافع عن جماعات إرهابية كالقاعدة وداعش بحجة أنها مكونات أساسية ؟

يذكر أن الرئيس ماكرون زار لبنان على مدى يومين بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير ، وإلتقى الرئيس اللبناني ميشال عون وساسة آخرين ، وأدلى بتصريحات حول حزب الله لاقت رفضاً من قبل الشارع اللبناني وأوساط عربية وغربية كونها لم تتطرق لإجرام الحزب بحق لبنان .