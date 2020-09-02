لبنان | بومبيو: الأمور ليست على طبيعتها في لبنان ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اننا “نعمل مع الفرنسيين ولدينا نفس الأهداف والسفير ديفيد هيل كان في بيروت قبل أسابيع والتقى العديد من الزعماء”.

وأشار الى أن “الأمور ليست على طبيعتها في لبنان ولن تكون كما في السابق”.

وشدد بومبيو في مؤتمر صحفي على “أننا سنسخر جهودنا الدبلوماسية كافة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني ولتكون هناك حكومة تقوم بإصلاحات معتبرة وتحدث تغييرات كما يطالب الشعب”. واعتبر أن “نزع سلاح حزب الله أكبر التحديات”.

ولفت الى أن “جولتي في منطقة الشرق الأوسط كانت مثمرة جدا، معتبرا أن “اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي دليل على إمكانية تحقيق السلام”.

وذكر أنه “في كل محطة فيها دعوت الى الإتحاد ضد إيران في المنطقة”، مشيرا الى أنه “قبل 40 سنة في هذا الشهر كانت ايران قد اعتقلت 9 بهائيين تجمعوا في طهران وهم تعرضوا لنفس مصير آلاف الإيرانيين الذين كانوا يطبقون عقائدهم. ودعا المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه”.